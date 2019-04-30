الإطاحة بقائدي مركبات كانوا يمارسون التفحيط قرب أحد مدارس خميس مشيط

أحيلوا إلى الهيئة المرورية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، القبض على قائدي المركبات الذين كانوا يمارسون التفحيط بالقرب من أحد المدارس بمحافظة خميس مشيط.
وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مرور منطقة عسير تمكن من القبض على قائدي المركبات الذين كانوا يمارسون التفحيط بالقرب من أحد المدارس بمحافظة خميس مشيط، مؤكدة إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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