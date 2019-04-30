نقطة تحول رئيسة في مسار الابتعاث الطبي
شهد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الصحي في بريطانيا؛ لتدريب وابتعاث 300 طبيب سعودي سنويًا إلى أفضل المستشفيات البريطانية لبرامج الزمالة والتخصص الدقيق.
وقع الاتفاقية وكيل الوزارة لشؤون الابتعاث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، ومدير التعليم والجودة في إنجلترا لتدريب الأطباء السعوديين لمرحلتي الإقامة الطبية والتخصص الدقيق البروفيسور جيد بيرن .
وأوضح الدكتور الحربش، أن توقيع هذه المذكرة يعد نقطة تحول رئيسة في مسار الابتعاث الطبي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن مشروع كبير يدعمه الوزير ونائبه للجامعات والبحث والابتكار وهو مشروع تطوير مقاعد التدريب الطبي على مستوى العالم.
وبيَّن الدكتور الحربش، أنه في المستقبل القريب سوف تتم إضافة مقاعد جديدة مع دول جديدة في هذا المسار المهم .
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بريطانية- سعودية لتدريب 300 طبيب بأفضل مستشفيات إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.