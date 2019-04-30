سحب ممطرة وغيوم على 7 مناطق.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الأربعاء، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

Advertisements

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، توقع عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، اليوم الثلاثاء، أن يطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، بمقار من سبع درجات مئوية إلى 12 درجة مئوية، مقارنة بما هي عليه خلال الأيام السابقة، وذلك على معظم المناطق، لتصبح الحرارة أعلى من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام.

وأشار الحصيني، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ناتج عن تقدم كتلة دافئة، متوقعًا أن تصل العظمى إلى ما بين 35 و42 درجة مئوية على معظم المدن، عدا المصايف.

وأضاف الباحث في الطقس، أن أمس الإثنين، بدا النجم الثاني من الذراعين وهو الرشاء، وعدد أيامه ثلاثة عشر يوما، ومطره غزير.

وأوضح أن الرشاء هو آخر النجوم اليمانية، وفيه يكون الجو معتدلًا في الليل وحارًا في النهار وخاصة في الظهيرة، كما تغرس فيه فسائل النخيل وتزرع الخضار، والذرة الرفيعة والشامية والفول السوداني، وفيه تبدأ عودة «الصفاري – الخواضير».

ودرجات الحرارة على بعض مدن الملكة غدا الأربعاء، كالتالي: