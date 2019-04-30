مدير مستشفى قوى الأمن يؤكد أهمية تطوير الخدمة الاجتماعية الطبية

أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود، اليوم الثلاثاء، دور الخدمة الاجتماعية ضمن المنظومة العلاجية وأهمية تطويرها؛ لضمان الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال افتتاح العميد الداود، ندوة طموحات تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية الطبية لمواكبة رؤية 2030، التي نظمتها إدارة الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية بمناسبة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية 2019، بمركز الأمير نايف الأكاديمي بالمستشفى.

وأضاف مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن، أن أنشطة الخدمة الاجتماعية تحظى باهتمام وعناية من إدارة المستشفى، والمشاركة سنويًا باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، بعرض أهم الدراسات والبحوث الاجتماعية التي تسهم في تطوير العمل الاجتماعي في المجال الصحي.

ونوه العميد الداود، بالمشاركة الواسعة من ذوي الخبرة والاختصاص والذين يثيرون هذا اللقاء الهام من خلال تقديم خبراتهم ودراساتهم الاجتماعية.

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وكان حفل الافتتاح بدأ بكلمة ترحيبية لمدير الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور محمد الشمري، ذكر فيها أن هذه الندوة تأتي ضمن البرنامج العلمي للعام الأكاديمي الحالي، وتعد امتدادًا لسلسلة من الندوات والمؤتمرات الإدارية والطبية التي تنظمها الإدارة بشكل دوري؛ لتزويد الممارسين والمختصين بأحدث المهارات والعلوم كل في مجاله، كما أنها معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع ثماني ساعات تعليم طبي.

من جهته، بيّن مدير قسم الخدمة الاجتماعية، رئيس اللجنة العلمية العميد محمد الجماز، في كلمته، أن تنظيم هذه الندوة يأتي مواكبة للتطورات المتسارعة في مجال الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية ودورها البارز في المعالجة الطبية، وتستهدف جميع العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية في القطاعات الصحية.

كما تناقش عددًا من المحاور الهامة من خلال المحاضرات العلمية التي سيلقيها نخبة من المتحدثين البارزين حول توظيف التقنية في عمليات الخدمة الاجتماعية، والدور الدفاعي للإخصائي الاجتماعي في المجال الطبي، ومهارات الممارسة الإكلينيكية في الخدمة الاجتماعية.

وفي نهاية الحفل كرّم مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن، المتحدثين والمشاركين الرئيسين في الندوة.