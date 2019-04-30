السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي ويدشن عددًا من الخدمات الإسعافية الجديدة



حائل 25 شعبان 1440هالموافق 30 أبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، مساء اليوم بقصر أجا ، معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة عبدالرحمن اليحيى.

ورحب سموه في بداية اللقاء, بمعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي في زيارته للمنطقة, مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به رجال الهلال الأحمر السعودي وأهمية أن تواكب خدماتهم أهداف رؤية المملكة 2030 وتنسجم مع برامج التحول الوطني 2020 , ثم دشن الأمير عبدالعزيز بن سعد نظام تتبع المركبات, كما دشن سموه برنامج المسعف الإلكتروني.

من جهته أوضح معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن الهيئة تسعى من خلال هذه البرامج إلى تقليل زمن سرعة استجابة الإسعاف للبلاغات الواردة إلى غرف العمليات، مبينًا أن هذه الأنظمة تقوم بربط آلي للمسعف الإلكتروني مع المستشفيات الحكومية .

وقال معاليه: يعد برنامج المسعف الإلكتروني أحد الأنظمة المتطورة في غرفة العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية, ويتميز بسرعة استقبال البلاغات وقبولها وتحديد المسار الأمثل لسيارة الإسعاف واختيار المستشفى المناسب وتسجيل بيانات التقرير الإسعافي إلكترونيًا، ليساعد المستشفيات على رفع درجة الاستعداد لاستقبال الحالات الإسعافية في أسرع وقت، ويعد من مشاريع مبادرة سرعة استجابة الإسعاف للمكالمات الطارئة في برنامج التحول الوطني 2020 .

وفي ختام اللقاء قام منسوبو الهلال الأحمر السعودي بتنفيذ تطبيق عملي لهذه الأنظمة.

// انتهى //

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