السعودية اليوم / سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة تحتفل بالذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية

الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس
احتفلت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة مساء اليوم بالذكرى الثالثة والأربعين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية ، بحضور معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان ، ونائب قائد قوات الدفاع الجوي السعودي اللواء المهندس الركن محمد سلامة البلوي وذلك بقصر الثقافة في الرياض .
وكان في استقبال المدعوين بمقر الحفل ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ، والملحق العسكري لدى المملكة العميد ركن راشد عبيد مبارك آل علي ، وموظفو السفارة والملحقية العسكرية.
وفي نهاية الحفل سلم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة هدية تذكارية لنائب قائد قوات الدفاع الجوي .
حضر الحفل عدد من رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة .
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22:12ت م
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