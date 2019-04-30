السعودية اليوم / نائب وزير الدفاع الكوري يزور معرض "مدن دمرها الإرهاب"



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

عبر نائب وزير دفاع كوريا الجنوبية سو جو-سيوك عن تقديره للقيم الإنسانية النبيلة التي يقدمها معرض "مدن دمرها الإرهاب" المقام حاليًا في المتحف الوطني بالرياض.

وقال جو-سيوك خلال زيارته للمعرض اليوم: إن المعرض يعكس بشاعة الإرهاب ويرسم صورة لحال المعالم الحضارية إذا تركت دون عناية أو اهتمام.

وجاءت زيارة نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لمعرض "مدن دمرها الإرهاب" في سياق زيارته الرسمية للمملكة.

يذكر أن المعرض يستمر في استقبال زواره من جميع شرائح المجتمع حتى 18 مايو.

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22:05ت م

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