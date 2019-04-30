السعودية اليوم / اللواء اليحيى يتفقد عمل جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي



الرياض 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

تفقد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى, صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يرافقه المساعد لشؤون الحج والعمرة اللواء خالد بن فهاد الجعيد، وكان في استقبالهم مدير الإداره العامة بجوازات المطار العقيد سليمان بن محمد اليوسف.

واطلع اللواء اليحيى على سير العمل بصالات الحج والعمرة ومتابعة تنفيذ خطة الجوازات لإنهاء إجراءات دخول ومغادرة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام الجوازات أنه تم دعم جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة من ضباط وصف ضباط وموظفين وموظفات، وبالأجهزة التقنية المتطورة لتسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام.

وفي نهاية الجولة حث اللواء اليحيى كافة منسوبي جوازات المطار على بذل المزيد من الجهد والحرص على الدقة في تنفيذ الإجراءات التي تخدم ضيوف الرحمن دون الإخلال بالجوانب الأمنية.

// انتهى //

21:23ت م

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