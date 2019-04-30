السعودية اليوم / حريق في مخزن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أربيل



بغداد 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

اندلع حريق اليوم في مخزن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منطقة ازادي بأربيل مركز إقليم كردستان العراق.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل كافي عبد القادر، في بيان صحفي عن اندلاع الحريق، مضيفًا أن فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماده.

ولم يتم الإفصاح عن أسباب الحريق أو الأضرار الناجمة عنه.

// انتهى //

21:04ت م

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