السعودية اليوم / جامعة الدول العربية: الإعلام شريك في تحقيق التنمية المستدامة



القاهرة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 أبريل 2019 م واس

أكدت جامعة الدول العربية أن الإعلام شريك في تحقيق التنمية المستدامة، وهو حلقة الاتصال بين صناع السياسات والجمهور المستهدف بسياسات التنمية المستدامة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الاتصال والإعلام، السفير بدر الدين علالي، في كلمة له اليوم بالجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظمتها الجامعة العربية بعنوان: "دور الإعلام التنموي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إن الإعلام يقوم بدور رئيسي في تعريف الرأي العام بسياسات التنمية المستدامة وتحقيق التواصل بين الجمهور وصناع السياسات، لا فتًا الانتباه إلى ظهور تحدي جديد على الساحة الإعلامية يتمثل في وجود كيانات خارجة عن السيطرة تبث على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد علالي ضرورة إيجاد حلول مباشرة وعملية، للإعلام الخارج عن السيطرة الذي تستخدمه مجموعات وجماعات في نشر شائعات وأفكار مضللة تعرقل سياسات التنمية المستدامة.

وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على دور الإعلام في تعزيز الوعي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال المناقشات في أربعة محاور أساسية، الأول يتناول مفاهيم ومصطلحات عامة حول العلاقة بين الإعلام والتنمية المستدامة، والثاني يدور حول دور الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة، بينما الثالث يشمل عرض التجارب الناجعة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويتضمن المحور الرابع مناقشات مفتوحة (عصف فكري) حول متطلبات تحقيق الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

// انتهى //

20:58ت م

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