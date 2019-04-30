السعودية اليوم / مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة يتفقد هيئتي الليث وأضم



مكة المكرمة 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 إبريل 2019 م واس

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري اليوم، بزيارة تفقدية لكل من هيئة محافظة الليث وهيئة محافظة أضم للوقوف على سير العمل وتلمس احتياج منسوبي الهيئتين الميدانية والإدارية، ومتابعة مباني الهيئتين التي تحت الإنشاء.

وحث فضيلته الأعضاء على أداء الأمانة المناطة بهم والنصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحرص على تعزيز مفهوم اللحمة الوطنية. مؤكدًا على أهمية بناء التواصل مع الجهات ذات الاختصاص وتعزيز العلاقات بما يحقق تطلعات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه.

وأثناء جولته التفقدية التقى فضيلته بمحافظ الليث محمد بن عبدالعزيز القباع ومحافظ أضم المكلف حمدان العمري، وبحث معهما سبل التعاون لتحقيق أهداف ومهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطرق المناسبة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهم الله.

وتأتي هذه الجولات بتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند للرقي بالعمل الميداني والإداري.

// انتهى //

20:37ت م

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