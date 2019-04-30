السعودية اليوم / تعليم القطيف يكرّم أعضاء لجنة دعم الجودة الشاملة



القطيف 25 شعبان 1440 هـ الموافق 30 أبريل 2019 م واس

كرّم مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف بالإنابة علي بن عبدالله الشهري اليوم بمقر المكتب، أعضاء لجنة دعم الجودة الشاملة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية عبدالله بن علي القرني، ورئيس شعبة القيادة المدرسية عبدالله بن سالم الشهري.

وأوضح مدير مكتب التعليم بالقطيف أن هذا التكريم يأتي نظير جهود لجنة الجودة المتميزة خلال العام الدراسي الحالي 1440/1439هـ، وتتويجًا للجهود الفاعلة التي بذلت وللمنجزات التي حققت، مثنيًا على جهود زملائه الأعضاء وما تضمنته من برامج ودورات أسهمت في تحقيق أهداف نشر ثقافة الجودة وترسيخ تطبيقاتها من الممارسات التعليمية في مدارس القطاع بين المعلمين والطلبة على اعتبار أنها مكونٌ مهم من مكونات البيئة المدرسية.

وأشاد الشهري بمساعي اللجنة وجهودها المميزة في تفعيل البرامج والمبادرات مع الإدارات الحكومية الأخرى، مهنئًا الجميع على نجاح الملتقى الأول للجودة الذي عكس الصورة المشرّفة والمشرقة لمكتب تعليم القطيف حتى أصبحت بيت خبرة على مستوى المحافظة بما تضمه من كفاءات ونخب متميزة، مثمنًا تفعيل "اليوم العالمي للجودة" ودور سفراء الجودة والبرامج الأخرى، متطلعًا لاستمرار العمل واستدامته في ضوء معايير الجودة وأسسها وتطبيقاتها.

من جانبه، ثمّن المساعد للشؤون المدرسية القرني دور لجنة الجودة وجهودها الفاعلة في صناعة الإنجازات وتواجدها في كافة المحافل والمناسبات، مشيرًا إلى أن تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، وترسيخها يسهم بشكل فاعل في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما أنه قادر على تعزيز التنافسية، مشجعًا على توفير بيئة مثالية لممارسة الأعمال.

وتخلل اللقاء استعراض أعضاء اللجنة عددًا من المبادرات والشواهد لقصص النجاح خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تطلعات اللجنة في العام المقبل والخطط المستقبلية التي وضعت والتي تعنى بالجودة، وتنفيذ زيارات للإدرات الحكومية والأهلية وتعزيز الشراكات المجتمعية.

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20:37ت م

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