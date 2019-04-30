

جيزان 25 شعبان 1440هـ الموافق 30 أبريل 2019م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الزيارة, خاصة فيما يتعلق بعمل جمعية الأطفال المعوقين ومركز رعاية الأيتام بالمنطقة والخدمات التي يقدمها المركز لهذه الفئة الغالية على الجميع.

وكان سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين, قد وصل في وقت سابق اليوم إلى منطقة جازان, حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين.

//انتهى//

20:37ت م

0252



جيزان 25 شعبان 1440هـ الموافق 30 أبريل 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الزيارة, خاصة فيما يتعلق بعمل جمعية الأطفال المعوقين ومركز رعاية الأيتام بالمنطقة والخدمات التي يقدمها المركز لهذه الفئة الغالية على الجميع.وكان سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعاقين, قد وصل في وقت سابق اليوم إلى منطقة جازان, حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة وعدد من المسؤولين.//انتهى//20:37ت م0252

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يستقبل سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.