انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تختتم تمارين عسكرية شاملة بمشاركة أمريكية وتركية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:52 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع القطرية، الثلاثاء، اختتام تمرين "صقر 21"، الذي نفذته القوات الجوية الأميرية القطرية بالاشتراك مع القوات التركية والقوات الأمريكية، كما نفذت مع الجنود الأتراك تمريناً آخر مع السلاح الحدودي الأميري.

وقال بيان صادر عن الدفاع القطرية، إن "صقر 21" الذي نفذ خلال الفترة، 23 إلى 30 أبريل الجاري للقوات الجوية الأميرية، مع القوات التركية والأمريكية، شاركت فيه وزارة الداخلية وأمن السواحل والقوات البحرية الأميرية القطرية والقوات الخاصة المشتركة.

وأوضحت أن التمرين التعبوي، هدفه "التمرين نظرياً على مستوى القيادة من خلال الإتصال وتبادل المعلومات والأوامر ومشاركتها مع الطيارين المنفذين، من خلال القواعد الجوية ومراكز القيادة".

كما تضمن التدريب، بحسب بيان وزارة الدفاع القطرية، "تنفيذ طيارين طلعات جوية متعددة على مواقع محددة بهدف التدريب على إصابة الأهداف بدقة، إضافة إلى التدريب على الأدوار الدفاعية".

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وقال العقيد ركن طيار مهدي ناجع الحبابي، قائد القوة الجوية، إن التمرين تم تنفيذه بنجاح، وحقق الأهداف المرجوة منه.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية، تنفيذ تمرين مشترك لسلاح الحدود الأميري مع القوات التركية، على مدار يومين، ضمن نطاق اتفاقيات التعاون العسكري بين البلدين.

وأشارت في بيان آخر، إلى أن التمرين يهدف إلى "تدريب القادة والمرؤوسين، والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها ورفع كفاءاتهم العملية من خلال برامج التدريب المستمرة".

ووقَّعت الدوحة وأنقرة اتفاقية عسكرية مشتركة عام 2014، ووصلت الدفعة الأولى من القوات التركية إلى قطر بعد أيام من اندلاع الأزمة الخليجية وحصار قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تلتها دفعات عدة.