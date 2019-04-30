انت الان تتابع تفاصيل خبر إنتاج "أوبك" النفطي يبلغ أدنى مستوياته في 4 سنوات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 30 أبريل 2019 09:52 مساءً - بلغ إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط أدنى مستوياته في أربع سنوات في أبريل؛ بسبب مزيد من الانخفاضات غير الطوعية في إيران وفنزويلا، اللتين تخضعان لعقوبات، وتقييد إنتاج السعودية أكبر مصدر في العالم.

وأفاد المسح، الذي نشرته وكالة "رويترز"، الثلاثاء، بأن الدول الأعضاء الأربع عشرة في "أوبك" ضخت 30.23 مليون برميل يومياً هذا الشهر، بانخفاض 90 ألف برميل يومياً عن مارس الماضي، وهو أدنى مستوى لإجمالي إنتاج أوبك منذ عام 2015.

ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يحافظون على تخفيضات للإمدادات أكبر من المطلوبة؛ بموجب أحدث اتفاق لأوبك، متجاهلين ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط.

وتجاوز سعر النفط الخام 73 دولاراً للبرميل، وبلغ أعلى مستوياته في ستة أشهر فوق 75 دولاراً الأسبوع الماضي، بدعم من كبح إمدادات السعودية والقيود المفروضة على إمدادات فنزويلا وإيران، اللتين تواجهان عقوبات أمريكية تحد من صادراتهما.

وقال نوبرت روكر، من بنك جوليوس باير السويسري: "تأتي عقوبات إيران في وقت يشهد إمدادات هشة بالفعل، وتثير مخاوف من شح المعروض في الأسواق".

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المسح أظهر أن نسبة التزام الأحد عشر عضواً في أوبك، الخاضعين لأهداف تقليص المعروض بلغت 132% من التخفيضات التي تعهدوا بها في أبريل، مقارنة بـ145% في مارس؛ نتيجة ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وزيادات طفيفة في السعودية والعراق.

غير أن تراجع الإمدادات في اثنتين من الدول المنتجة المستثناة من التخفيضات طغى على هذه الزيادات، وفقاً للمسح.

وسجلت إيران أكبر هبوط في الإمدادات داخل أوبك هذا الشهر، بانخفاض بلغ 150 ألف برميل يومياً.

حيث هبطت صادرات الخام الإيرانية في أبريل إلى أدنى مستوى يومي لها هذا العام؛ ممَّا يشير إلى أن المشترين يقلصون مشترياتهم قبل أن تشدد واشنطن القيود على الشحنات الإيرانية كما المتوقع الشهر المقبل.

وفي فنزويلا انخفضت الإمدادات بواقع 100 ألف برميل يومياً؛ بسبب تأثير العقوبات الأمريكية على شركة "بي.دي.في.إس.إيه" النفطية الحكومية، وانخفاض طويل الأمد في الإنتاج، بحسب ما أظهره المسح.

ويفيد المسح بأن إنتاج أوبك في أبريل هو الأدنى للمنظمة منذ فبراير 2015، مع استبعاد تغيرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين.