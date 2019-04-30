بدر بن سلطان يدشن مشروعات تطويرية بمدينة الملك عبدالله الطبية

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - واس

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زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، ودشّن عددًا من المشاريع التطويرية.

وتخلل الزيارة افتتاح سموه لمعمل الأسنان، الذي يحوي وحدة صناعة تعويضات الوجه الصناعية، وكذلك صناعة الأسنان وصب الجبس والمعادن، ووحدة الخزف وصناعة تركيبات الوجه والعيون الصناعية.

كما افتتح سموه قسم الأشعة التداخلية (الأنجيو) الذي يهدف إلى دعم أعمال إدارة الأشعة التخصصية، مع تهيئة الجناح العلاجي الخاص به، الذي يحوي غرفة جهاز الأشعة التداخلية، وغرفة المعدات الكهربائية الداعمة للجهاز، وغرفة التحكم وغرفة للتقارير، وغرفتين للفحص بالموجات فوق الصوتية.



ودشن سمو الأمير بدر بن سلطان تطبيقين إلكترونيين هما نظام السياسات والإجراء الإلكتروني الذي يعد النظام جزء من إدارة المعرفة، ومرجع لجميع الموظفين لسياسات وإجراءات المدينة الطبية، ونظام الإفادة الإلكتروني وهي خدمة إلكترونية تتيح للرؤساء المباشرين متابعة الموظفين بطريقة إلكترونية.

كما قدم المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور عبدالله غباشي الخطط المستقبلية التطويرية للمدينة، التي ستحقق بحول الله طموحات القيادة عبر تقديم خدمات صحية مميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن .

