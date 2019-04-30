كيف سيؤثر مركز التحكيم التجاري على الاقتصاد السعودي إيجابيًّا؟

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كيف سيؤثر مركز التحكيم التجاري على الاقتصاد السعودي إيجابيًّا؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، أن صدور تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، يعزز الثقة في التحكيم التجاري، بتقديم خدمات مهنية لبدائل تسوية المنازعات، وفق أفضل المعايير الدولية.
وأكد القصبي أن المركز السعودي للتحكيم التجاري سيساهم في رفع مستوى الوعي في هذا المجال؛ لإنشاء بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1- 33/ 40/ د) وتاريخ 30/ 6/ 1440هـ، الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
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