البنوك السعودية: يحق للموقوف خدماتهم السحب النقدي من الـATM

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت، حافظ، أنه يحق للمواطنين الموقوفة خدماتهم السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي.

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وأضاف حافظ في تصريحات خاصة إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار أحقية الموقوفة خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين.

وسابقًا وعلى الرغم من تعميم وزير العدل، الشيخ وليد بن محمد الصمعاني، بشأن تحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، إلا أن المشكلة لا زالت تؤرق الآلاف في المملكة؛ لأن التعميم لم يوضح نوع الخدمات التي يتم إيقافها.

وكان وزير العدل قد أصدر تعميمًا ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.