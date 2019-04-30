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2019-04-30 أمطار رعدية غدًا على هذه المناطق متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأربعاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولفتت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، على منطقة القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.









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