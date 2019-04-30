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تسجيل مستمر وعطاء مُنتظر.. هنا جديد سند الزواج
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا زال برنامج سند محمد بن سلمان يستقبل طلبات التسجيل لمن يريد الاستفادة من مبادرة سند الزواج.
وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد أوضح في وقت سابق حالات المتقدمين على مبادرة سند الزواج، حيث تم صرف العطاء للدفعة الأولى، أما الدفعة الثانية فهي قيد الإجراء.
وبالنسبة إلى الدفعة الثالثة فيتم التحقق من صحة الحسابات البنكية، وبالنسبة إلى الدفعة الرابعة فالتسجيل فيها لا زال مستمرًّا.
التسجيل مستمر في سند الزواج:
ويتطلب الحصول على دعم سند الزواج ثلاث خطوات هي: التسجيل في البرنامج، انطباق الشروط على المستفيد، إنهاء دورة الوعي المالي.
شروط أهلية سند الزواج:
وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:
أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.
أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.
أن يكون الزواج الأول للرجل.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.
ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.
ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.
ألا يزيد المهر على 50 ألف ريال.
إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%
أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.
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