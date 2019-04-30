الان تتابع بالصور.. مارسوا التفحيط أمام مدرسة بخميس مشيط.. فوقعوا في قبضة المرور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات ألقى مرور منطقة عسير القبض على قائدي المركبات الذين كانوا يمارسون التفحيط بالقرب من أحد المدارس بمحافظة خميس مشيط. وأضاف حساب المرور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيتم إحالة المخالفين للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مارسوا التفحيط أمام مدرسة بخميس مشيط.. فوقعوا في قبضة المرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.