الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط قرب إحدى المدارس في خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط قرب إحدى المدارس في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

ألقى مرور منطقة عسير القبض على عدد من قائدي المركبات الذين مارسوا التفحيط بالقرب من إحدى المدارس في محافظة خميس مشط.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الثلاثاء)، أنه سيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائدي مركبات مارسوا التفحيط قرب إحدى المدارس في خميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا