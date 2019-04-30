شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة يُدشِّن مشاريع «المدينة الطبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة، ودشَّن عدداً من المشاريع التطويرية.

وتخلل الزيارة افتتاح الأمير بدر بن سلطان لمعمل الأسنان الذي يحوي وحدة صناعة تعويضات الوجه الصناعية، وكذلك صناعة الأسنان وصب الجبس والمعادن، ووحدة الخزف وصناعة تركيبات الوجه والعيون الصناعية.

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كما افتتح نائب أمير المنطقة قسم الأشعة التداخلية «الأنجيو»، الذي يهدف إلى دعم أعمال إدارة الأشعة التخصصية مع تهيئة الجناح العلاجي الخاص به، والذي يحوي غرفة جهاز الأشعة التداخلية وغرفة المعدات الكهربائية الداعمة للجهاز، وغرفة التحكم وغرفة للتقارير وغرفتين للفحص بالموجات فوق الصوتية.

ودشَّن الأمير بدر بن سلطان تطبيقين إلكترونيين هما «نظام السياسات والإجراءات الإلكتروني»، الذي يعتبر جزء من إدارة المعرفة ومرجع لجميع الموظفين لسياسات وإجراءات المدينة الطبية، ونظام «إفادة» الإلكتروني، وهي خدمة إلكترونية تتيح للرؤساء المباشرين متابعة الموظفين بطريقة إلكترونية.

وقدَّم المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور عبدالله غباشي، الخطط المستقبلية التطويرية للمدينة التي ستحقق طموحات القيادة عبر تقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن تحقيقاً لرؤيتها، لتكون أنموذجاً في الرعاية الصحية التخصصية والتعليم والأبحاث بحلول عام 2030.