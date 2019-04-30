أمير المدينة يدشن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

دشن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، بحضور عدد من العلماء والمسؤولين وأهالي المدينة، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة طيبة.

وأكد أن من أهم منطلقات مشروع "خير أمة" تعزيز العمل بالأمر بالمعروف، ومنحه القسط الأوفر من الاهتمام، حيث إن الأمر بالمعروف مقدم على النهي عن المنكر، مشيرا إلى أن مبادرة خير أمة عمل يحمل اسمه من آية قرآنية كريمة ويستمد نوره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نقدم النموذج الأمثل للقيم والصفات التي تبرز تميز ديننا الحنيف وقيمه الربانية.

وأضاف أن مشروع "خير أمة" رسالة جليلة تستحق أن تنطلق من هذه المدينة المباركة، متمنيا أن يلمس المجتمع المديني ثماره الطيبة بحول الله تعالى بتضافر الجهود بين العلماء والمفكرين والمسؤولين والمواطنين لنشر القيم والأخلاق النبيلة.

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وقال الأمير فيصل بن سلمان "نحرص من خلال مبادرة خير أمة على تعزيز القيم والأخلاق وغرس الخير ونشر القيم الحميدة في المجتمع، وهي من أعظم مقاصد الدين الحنيف ومن أعظم وسائل الرقي في الأمم والشعوب، مشيرا إلى أن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الفضل، ولهذا أدرك الجميع عِظم هذه الرسالة وجلال هذا المقصد فكان انطلاق هذا المشروع المبارك (خير أمة) في هذه المدينة المباركة".

وشهد حفل التدشين عرض فيلم تعريفي بالقيم التي تضمنتها مبادرة خير أمة، ومن ثم تكريم الرعاة والمشاركين وإطلاق الموقع الالكتروني وحسابات المبادرة التفاعلية على منصات التواصل الاجتماعي.

من جانبه أشار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند إلى أن أمة الإسلام نالت خيريتها لأنها دعت إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، ونهت عن سيئ الأخلاق ورديئها، ومن أعظم ما دعت إليه الاجتماع والائتلاف، ومن أعظم ما نهت عنه التفرق والاختلاف والتحزب، مبينا أن هذه المبادرة نشأت فكرة وتخطيطا وبناء وتنفيذا، من الأمير فيصل بن سلمان، فهو رائدها وعرابها.

بدورها أوضحت نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر الرماح أن المبادرة تسعى إلى تمكين المجتمع وترسيخ وتنمية ما يملك من قيم أخلاقية، بأن يكون مجتمعنا مكتفيا بذاته، ويقدم من خلال مؤسساته غير الربحية خدمات اجتماعية تنموية لأفراده، مؤكدة أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لن تدخر جهدا في دعم هذه المبادرة الاجتماعية لتحقيق الهدف المنشود بحسب رؤية أمير المنطقة.