شؤون الحرمين تدفع بـ12 ألف موظف لتنفيذ خطتها لشهر رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لتنفيذ خطتها لشهر رمضان المبارك لهذا العام، بمشاركة أكثر من 12 ألفا من القوى البشرية من موظفين وموظفات من المؤهلين علميا وعمليا، للمراقبة ومتابعة سير العمل خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توفير الأعداد الكافية من عمال وعاملات النظافة.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة بدأت استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك من خلال خطة تم إعدادها مسبقا، وسيتم تنفيذ الخطة عبر عدد من المحاور منها المحور الخدمي، والمحور التوجيهي والعلمي الفكري، والمحور الهندسي والتشغيلي والفني، والمحور التقني، والمحور الإعلامي، والمحور الثقافي، والمحور الاجتماعي، والمحور الرقابي، والمحور التطويري، ومحور القوى العاملة.

وأبان أنه سيجري تنفيذ تلك المحاور بالمسجد الحرام من خلال تطوير العمل وتحسين مستوى الأداء، وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق مصلحة العمل على مدار الساعة، لضمان تقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد الحرام في المطاف، والمسعى، والسطح، والقبو، وتوسعة الملك فهد، والتوسعة السعودية الثالثة - الشمالية، وسائر أدوار الحرم وساحاته.

وبين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن الرئاسة توفر خدمة التوجيه والإرشاد التي تعنى بتوعية العمار والزوار بأمور دينهم وإرشادهم إلى أداء نسكهم وعباداتهم على الوجه الصحيح، ومنها إقامة حلقات للدروس يلقيها عدد من العلماء والمدرسين، وكذلك توزيع المصاحف والمطويات والكتيبات الدينية، وترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام لعدد من اللغات تصل إلى عشر لغات، حيث سيلقي 46 مفتيا و29 مدرسا نحو 670 درسا علميا، مشيرا إلى أنه جرى تأمين مليون مصحف بمختلف اللغات والأحجام من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

من تجهيزات الرئاسة:

- الأبواب بالمسجد الحرام: 210 أبواب

-السلالم الكهربائية: 28

- المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة: 38 مدخلا

-المداخل المخصصة لدخول النساء : 7 مداخل

- الجسور: 7

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- العبارات :7

- مدخل واحد مخصص لدخول الجنائز

- المشربيات الرخامية: 660

- الترامس: 25.000

- خزانات الأستان أستيل : 352

- عربات عادية: 10,000

- عربات كهربائية: 1500

- تؤمن الرئاسة 110 آلاف وجبة إفطار صائم يومي داخل الساحات

- توزيع 5000 آلاف وجبة إفطار لجنودنا المرابطين

- دورات المياه 15000

- مواقع لحفظ الأمانات: 7