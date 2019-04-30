، أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة الـ 30 من حفظة القرآن الكريم .. غدًا الأربعاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - تكريم 498 حافظًا وحافظة بحضور وزير الشؤون الإسلامية في الدمام

يرعى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية مساء يوم غدٍ الأربعاء، حفل تخريج الدفعة الـ 30 من حفظة القرآن الكريم، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في فندق الشيراتون بالدمام.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي بن محمد القرني، عن شكره لأمير المنطقة لرعايته حفل حفظة القرآن الكريم سنويًا، والشكر موصول لنائبه على متابعتهما وتوجيهاتهما السديدة، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، من دعم واهتمام بكتاب الله تعالى، وتسخير كل الإمكانات لقراءته وحفظه وتجويده.

وأشاد "القرني" بالدعم المستمر الذي تلقاه الجمعية من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك تقديرًا لما تمارسه جمعيات تحفيظ كتاب الله من دور في صلاح الفرد والمجتمع، خصوصًا تلك التي تعنى بالشباب لتأخذ بأيديهم لكي يكونوا أعضاء صالحين في مجتمعهم.

وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية أن هذا العام سيتم تخريج 498 حافظًا وحافظة، حيث يبلغ عدد الحفاظ 264، فيما يبلغ عدد الحافظات 234 حافظة، وقد التحق بمدارس ومعاهد وحلق التحفيظ بجمعيتنا هذا العام أكثر من 120 ألف دارس ودارسة.

وأضاف "القرني": في كل عام يزداد عدد الملتحقين والحفاظ -ولله الحمد-، ويتم إصدار تصاريح للحلق الإضافية بعد استيفاء كامل الشروط اللازمة، بما في ذلك اختيار المعلم ذي الكفاءة المهنية والنزاهة في أخلاقه وسلوكياته، ما يجعل الحلقات في مأمن من وجود أفكار ضالة أو شبهات، مؤكدًا أن زيادة أعداد المعلمين والمعلمات السعوديين في حلق التحفيظ، يزداد عامًا بعد عام، حتى تبلغ نسبتهم بمشيئة الله 100 %.