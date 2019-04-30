، شاهد.. جمعية تحفيظ القرآن بتربة تدشن خطتها الإستراتيجية للعام ١٤٤٠هـ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور المحافظ ومديري الإدارات الحكومية

دشنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة تربة خطتها الإستراتيجية للعام ١٤٤٠هـ وحتى العام ١٤٤٤هـ، بحضور محافظ محافظة تربة ناصر بن حمود السبيعي، ورؤساء ومديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وكان الحفل المعد قد بدأ بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم قدم رئيس الجمعية الشيخ عبدالله بن سعد البقمي شرحًا موجزًا عن الخطة وما تضمنته من غايات وقيم وسياسات وضوابط عامة اعتمد بناء الخطة عليها.

فيما أشاد محافظ تربة بالجهود المباركة التي تبذلها إدارة الجمعية والعاملون فيها والتي كان من نتائجها صناعة هذه الخطة واعتمادها، والتي تبين بجلاء ووضوح أهداف وتطلعات الجمعية والتي تسعى إلى تحقيقها خلال السنوات المقبلة تماشيًا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.

يُشار إلى أن هذه الخطة قد تم ترشيحها للعرض أمام وفد الشؤون الدينية الجزائرية في لقاء جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة.

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