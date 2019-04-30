، بعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على "مفقود الطائف" في الحرم المكي ،

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عثرت أسرة المفقود "عبدالله بن سعد الحارثي" على ابنها داخل ساحات الحرم المكي الشريف، وذلك بعد اختفائه بالطائف السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365" إنهم وجدوا مفقودهم في ساحات الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم بعد أن تعذر العثور عليه في الطائف على مدى الأيام الماضية.
وأضاف: اتضح أن المفقود ذهب إلى مواقف "الليموزين" بالطائف، ومن هناك اتجه إلى مكة، واستقر به الحال في الحرم طيلة اختفائه؛ إذ لم يكن لديه جوال، ويعاني اعتلالات نفسية.
وكانت أسرة "الحارثي" قد ناشدت أمس عبر "الخليج 365" مساعدتهم في البحث عن مفقودهم "عبدالله" الذي خرج من منزل أسرته بحي الحوية بالطائف السبت الماضي، قبل أن يتم العثور عليه داخل الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم.
بعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على "مفقود الطائف" في الحرم المكيعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-04-30
عثرت أسرة المفقود "عبدالله بن سعد الحارثي" على ابنها داخل ساحات الحرم المكي الشريف، وذلك بعد اختفائه بالطائف السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365" إنهم وجدوا مفقودهم في ساحات الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم بعد أن تعذر العثور عليه في الطائف على مدى الأيام الماضية.
وأضاف: اتضح أن المفقود ذهب إلى مواقف "الليموزين" بالطائف، ومن هناك اتجه إلى مكة، واستقر به الحال في الحرم طيلة اختفائه؛ إذ لم يكن لديه جوال، ويعاني اعتلالات نفسية.
وكانت أسرة "الحارثي" قد ناشدت أمس عبر "الخليج 365" مساعدتهم في البحث عن مفقودهم "عبدالله" الذي خرج من منزل أسرته بحي الحوية بالطائف السبت الماضي، قبل أن يتم العثور عليه داخل الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
09:25 PM
يعاني اعتلالات نفسية ولم يكن بحوزته جوال
عثرت أسرة المفقود "عبدالله بن سعد الحارثي" على ابنها داخل ساحات الحرم المكي الشريف، وذلك بعد اختفائه بالطائف السبت الماضي.
وقال أحد أقرباء المفقود لـ"الخليج 365" إنهم وجدوا مفقودهم في ساحات الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم بعد أن تعذر العثور عليه في الطائف على مدى الأيام الماضية.
وأضاف: اتضح أن المفقود ذهب إلى مواقف "الليموزين" بالطائف، ومن هناك اتجه إلى مكة، واستقر به الحال في الحرم طيلة اختفائه؛ إذ لم يكن لديه جوال، ويعاني اعتلالات نفسية.
وكانت أسرة "الحارثي" قد ناشدت أمس عبر "الخليج 365" مساعدتهم في البحث عن مفقودهم "عبدالله" الذي خرج من منزل أسرته بحي الحوية بالطائف السبت الماضي، قبل أن يتم العثور عليه داخل الحرم المكي الشريف ظُهر اليوم.
، بعد 3 أيام من اختفائه.. العثور على "مفقود الطائف" في الحرم المكي ،
المصدر : الخليج 365
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