، قنصل السعودية بالصين يحتفي بوفد مركز الملك سلمان للإغاثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش زيارتهم مدينة قوانجو الصينية برئاسة "الشلهوب"

أقام محمد بن عبدالله البريثن، القنصل العام في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، مأدبة عشاء على شرف وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة قوانجو.

وتفصيلاً، جاء ذلك على هامش زيارة وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحالية لمدينة قوانجو.

وقد حضر حفل العشاء منسوبو القنصلية، ومدير مكتب الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايوان رهام بن خالد زارع.