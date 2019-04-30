- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أقام محمد بن عبدالله البريثن، القنصل العام في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، مأدبة عشاء على شرف وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة قوانجو.
وتفصيلاً، جاء ذلك على هامش زيارة وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحالية لمدينة قوانجو.
وقد حضر حفل العشاء منسوبو القنصلية، ومدير مكتب الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايوان رهام بن خالد زارع.
قنصل السعودية بالصين يحتفي بوفد مركز الملك سلمان للإغاثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-30
أقام محمد بن عبدالله البريثن، القنصل العام في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، مأدبة عشاء على شرف وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة قوانجو.
وتفصيلاً، جاء ذلك على هامش زيارة وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحالية لمدينة قوانجو.
وقد حضر حفل العشاء منسوبو القنصلية، ومدير مكتب الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايوان رهام بن خالد زارع.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
09:19 PM
على هامش زيارتهم مدينة قوانجو الصينية برئاسة "الشلهوب"
أقام محمد بن عبدالله البريثن، القنصل العام في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، مأدبة عشاء على شرف وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برئاسة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة قوانجو.
وتفصيلاً، جاء ذلك على هامش زيارة وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحالية لمدينة قوانجو.
وقد حضر حفل العشاء منسوبو القنصلية، ومدير مكتب الخطوط السعودية في الصين وهونج كونج وتايوان رهام بن خالد زارع.
، قنصل السعودية بالصين يحتفي بوفد مركز الملك سلمان للإغاثة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قنصل السعودية بالصين يحتفي بوفد مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.