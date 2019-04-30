، سوق السفر.. خبراء عالميون يحددون مستقبل السياحة السعودية.. فماذا قالوا؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور متخصصين وخبراء عالميين، شهدت الجلسة التي استضافها المسرح العالمي في "سوق السفر العربي 2019" نقاشات حول مستقبل أكبر الأسواق المصدرة للسياح في الشرق الأوسط، وشارك فيها خبراء من الطيران السعودي وشركة دور وشركة كوليرز وماريوت وجبل عمر وهيئة الاستثمار بالسعودية.

تنوع جغرافي

وقالت رئيسة قسم التسويق والمبيعات لدى شركة جبل عمر للتطوير ريما المختار: "تتمتع المملكة العربية السعودية بتنوع جغرافي مميز وتحتضن مجموعة من المعالم الثقافية البارزة فضلاً عن المشاريع الضخمة والمختلفة التي تساهم في دعم السياحة وتجذب الزوار".

إجازة نهاية الأسبوع

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة كوليرز إنترناشيونال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جون ديفيس أن "خطوط شركات الطيران تشهد إقبالاً كبيراً في عطلة نهاية الأسبوع؛ لذا تضطر إلى مضاعفة رحلاتها الجوية تلبية لرغبات السياح، وبالرغم من ذلك تكون حجوزات الطيران كاملة، لذا كان من المهم إطلاق مناطق ترفيهية سياحية يقصدها السكان المحليون لقضاء أوقات عطلاتهم والاستمتاع بوقتهم".

مشاريع عملاقة

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لماريوت الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أليكس كيرياكيديس: "من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم هو الافتقار إلى الفرص التي تستقطب الزوار المحليين، بالرغم من ذلك نشهد اليوم مشاريع سياحية مميزة مثل مشروع "القدية" ومشروع البحر الأحمر في السعودية، مجهزة بكافة المرافق الترفيهية والعلاجية التي تلبي مختلف الاحتياجات. وبالنسبة للكثير من المقيمين في السعودية ستكون هذه الوجهات السياحية المكان الأمثل من جهة، وتعزز الإيرادات السنوية من قطاع السياحة من جهة أخرى".

استقطاب عالمي

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة دور للضيافة، الدكتور بدر البدر: "ما نشهده اليوم هو طفرة في قطاع الضيافة لم يسبق لنا أن شهدناه منذ 42 عاماً. تستقطب اليوم المملكة العربية السعودية الزوار من مختلف أنحاء العام، وهذا بالتأكيد إنجاز تاريخي علينا جميعاً أن نفتخر ونحتفل به".

ملكية كاملة

وتحدث مدير قطاع السياحة بالهيئة العامة للاستثمار ماجد محمد الغانم قائلاً: "توفر المملكة العربية السعودية الكثير من التسهيلات ومنها منح ملكية عقارية بنسبة 100%، وتسجيل الشركات الأجنبية. لنشهد اليوم نهضة تنموية كبيرة، وستعمل الهيئة إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الهائلة، ونأمل أن نرى إقبالاً كبيراً من الاستثمارات الدولية بالوجهات السياحية السعودية."