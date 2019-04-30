، "سوق السفر".. "أفضل تصميم" للمغرب.. والجمهور يختار "السعودية".. و"الإعلام" يشيد بمصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 2800 عارض، ما بين دول وشركات وفنادق وهيئات في معرض سوق السفر العربي لعام 2019، وفي اليوم الثالث للمعرض، أعلنت إدارة المعرض اختيار جناح المكتب الوطني المغربي للسياحة فائزًا بجائزة "أفضل جناح" من بين الأجنحة المشاركة بسبب التصميم المثالي للجناح الذي يجسد الدار المغربية التقليدية، أو كما تعرف باسم "الرياض".

وتميز الجناح المغربي بالجدران الوردية المزخرفة، والفناء الواسع، والنافورة التي تزيد من جماله وروعة تصميمه.

في حين اختار أغلب الجمهور المشارك تصميم جناح المملكة العربية السعودية بوصفه أفضل جناح؛ إذ قال حسين المزروعي من الإمارات: "الجناح السعودي أثارني بألوانه الهادئة، ومساحته الكبيرة". وعبَّر السيد دالدرو مارسيلو من إيطاليا عن إعجابه الشديد بالجناح السعودي، وأوضح أن أهم سماته المزج بين التقنية والقدم. ومن جهته، أكد علي العلامي من البحرين اختياره الجناح السعودي لشموليته وألوانه.

كما أشادت أغلب وسائل الإعلام العالمية والعربية بعبقرية التصميم الفرعوني للجناح المصري.

ومن الجوائز الأخرى التي مُنحت للأجنحة المشاركة: جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية ضمن معرض تكنولوجيا السفر "ترافل تك"، وأفضل جناح لطاقم الموظفين.