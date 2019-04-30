- 1/2
- 2/2
سجّل أحد المسعفين بالهلال الأحمر في مدينة تبوك موقفاً إنسانياً نبيلاً أثناء توجهه للإبلاغ عن حالة خطيرة تعاني من إغماء؛ إذ وصله أثناء توجهه لحالة الغيبوبة اتصال هاتفي من زوجته تخبره بإصابة عين "ابنه الوحيد" بنزيف أثناء لعبه في المنزل، وحاجته لنقل سريع وتدخل طبي حتى لا يفقد العين.
وبادر المسعف على الفور بالاتصال بغرفة العمليات 997، وطلب فرقة إسعافية أخرى تتجه لمنزله لإسعاف ابنه؛ بينما استمر هو في طريقه للحالة التي خرج إليها على الرغم من قرب المسافة التي كانت تفصله من موقعه إلى منزله.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن المسعف "عبدالعزيز الجهني" أكمل طريقه لحالة الإغماء التي باشرها، وقدم لها الإسعافات الطبية الطارئة، ونقلها والفريق المرافق معه لمستشفى الملك خالد بتبوك، ووفقاً للمستشفى فإن المريض وصل بصحة جيدة، فيما اطمأن المسعف على ابنه الذي وصل هو الآخر للمستشفى وحالته العامة مستقرة، ولا يزال تحت الملاحظة.
مسعف بتبوك يقع في موقف صعب بين إنقاذ "ابنه الوحيد" أو "مصاب آخر".. فماذا يختار؟بدر الجبل الخليج 365 2019-04-30
سجّل أحد المسعفين بالهلال الأحمر في مدينة تبوك موقفاً إنسانياً نبيلاً أثناء توجهه للإبلاغ عن حالة خطيرة تعاني من إغماء؛ إذ وصله أثناء توجهه لحالة الغيبوبة اتصال هاتفي من زوجته تخبره بإصابة عين "ابنه الوحيد" بنزيف أثناء لعبه في المنزل، وحاجته لنقل سريع وتدخل طبي حتى لا يفقد العين.
وبادر المسعف على الفور بالاتصال بغرفة العمليات 997، وطلب فرقة إسعافية أخرى تتجه لمنزله لإسعاف ابنه؛ بينما استمر هو في طريقه للحالة التي خرج إليها على الرغم من قرب المسافة التي كانت تفصله من موقعه إلى منزله.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن المسعف "عبدالعزيز الجهني" أكمل طريقه لحالة الإغماء التي باشرها، وقدم لها الإسعافات الطبية الطارئة، ونقلها والفريق المرافق معه لمستشفى الملك خالد بتبوك، ووفقاً للمستشفى فإن المريض وصل بصحة جيدة، فيما اطمأن المسعف على ابنه الذي وصل هو الآخر للمستشفى وحالته العامة مستقرة، ولا يزال تحت الملاحظة.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
08:44 PM
كان متجهاً للحالة وتلقى اتصالاً من زوجته تخبره بنزيف عين طفله
سجّل أحد المسعفين بالهلال الأحمر في مدينة تبوك موقفاً إنسانياً نبيلاً أثناء توجهه للإبلاغ عن حالة خطيرة تعاني من إغماء؛ إذ وصله أثناء توجهه لحالة الغيبوبة اتصال هاتفي من زوجته تخبره بإصابة عين "ابنه الوحيد" بنزيف أثناء لعبه في المنزل، وحاجته لنقل سريع وتدخل طبي حتى لا يفقد العين.
وبادر المسعف على الفور بالاتصال بغرفة العمليات 997، وطلب فرقة إسعافية أخرى تتجه لمنزله لإسعاف ابنه؛ بينما استمر هو في طريقه للحالة التي خرج إليها على الرغم من قرب المسافة التي كانت تفصله من موقعه إلى منزله.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن المسعف "عبدالعزيز الجهني" أكمل طريقه لحالة الإغماء التي باشرها، وقدم لها الإسعافات الطبية الطارئة، ونقلها والفريق المرافق معه لمستشفى الملك خالد بتبوك، ووفقاً للمستشفى فإن المريض وصل بصحة جيدة، فيما اطمأن المسعف على ابنه الذي وصل هو الآخر للمستشفى وحالته العامة مستقرة، ولا يزال تحت الملاحظة.
، مسعف بتبوك يقع في موقف صعب بين إنقاذ "ابنه الوحيد" أو "مصاب آخر".. فماذا يختار؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مسعف بتبوك يقع في موقف صعب بين إنقاذ "ابنه الوحيد" أو "مصاب آخر".. فماذا يختار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.