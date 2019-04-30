مكين تعقد اجتماعها السنوي وتستعرض مستجدات مشاريعها الـ5

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

عقدت حاضنة الأعمال السعودية (مكين) اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الأربعاء الماضي، حيث استعرضت خلاله الإنجازات وما تحقق من الأهداف المرجوة من تأسيسها.

وقالت مها الشهري الرئيس التنفيذي لمكين في كلمتها: إن حاضنة الأعمال السعودية سارت خلال السنة الماضية نحو تحقيق أهدافها من خلال رفع معايير الحوكمة وتطبيق الجودة والشفافية والتي بدورها ساهمت في تطوير برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع تحديات التحول الوطني من خلال نشر ثقافة العمل الحر وتمكين رائدات الأعمال السعوديات.

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من جهتها، أكدت رئيس مجلس الإدارة، الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد آل سعود، أن من خلال هذا الاجتماع يمكن الوقوف على آخر المستجدات التي تم تحقيقها من خلال الأهداف التي وضعت منذ تأسيس هذه الجمعية، والتي تأمل من خلالها رفع سقف أعداد المحتضنات من بنات الوطن من ذوات المواهب والقدرات وتأهيلهن للاعتماد على أنفسهن من خلال الاكتفاء الذاتي للمشاريع التي تحقق آمالهم لتتضافر الأهداف والرؤى تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

ثم قدمت مها الشهري عرضًا لبرامج التدريب والمشاريع لجمعية مكين وهي: مكين ريادة، مكين طفولة، ومكين إبداع، ومكين تثقيف، ومكين الخير.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية دعت للانضمام إلى مشروع مكين الطفولة الذي انطلق التسجيل فيه هذا الأسبوع، والذي يعد الأول من نوعه في مجال الطفولة المبكرة، حيث سيقدم لسوق العمل معلمات مؤهلات ومدربات حاصلات على شهادات من مراكز ذات شهرة عالمية في مجال التدريب لمعلمات الطفولة المبكرة.