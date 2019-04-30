تحذير.. أسراب الجراد قادمة وهذه وجهتها

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - نجران

حذرت وزارة البيئة والمياه والزارعة- للمرة الثانية- من أسراب الجراد التي تنتقل من اليمن إلى مناطق نجران ووادي الدواسر، شرورة، وتستمر في انتقالها حتى يوم الاثنين المقبل.

Advertisements

وتابعت الوزارة في تحذيرها الثاني أن أسراب الجراد ربما تصل لمناطق التكاثر الربيعية بين الرياض والقصيم وحائل؛ بسبب الرياح، وضعف مكافحته في المناطق المجاورة للمملكة.

جدير بالذكر أن البيئة تواصل عمليات مكافحتها للجراد في الموسم الربيعي، حيث تتمثل أنشطتها في: توزيع سيارات الاستكشاف والمكافحة في الرياض والمدينة المنورة والقصيم وحائل والمنطقة الشرقية، والعمل على تأمين المبيدات وتوزيعها على فروع الوزارة ومكاتبها، وتسليم أجهزة الرش وتركيبها على السيارات، وإعادة توزيع أجهزة e-Locust3 الخاصة بتسجيل تقارير الاستكشاف والمكافحة، ومتابعة وتقييم الوضع بشكل مستمر، والدعم الفني واللوجستي لفروع المناطق، ومتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة بالتعاون مع الفروع، وأخيرًا التواصل مع الدول المجاورة لمتابعة الأوضاع هناك.