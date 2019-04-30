المسرح يتألق في الباحة ورئيس الأدبي يكشف لـ”المواطن” التفاصيل

2019-04-30

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

تحدث رئيس نادي الباحة الأدبي، حسن بن محمد الزهراني، عن ملتقى المسرح الأول بنادي الباحة الأدبي.

وقال الزهراني في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن هناك نجاحات تحققت في ملتقى الرواية لخمس ملتقيات والملتقى السادس قريبًا، والذي أطلق في حينه جميع المهتمين بالرواية، سواء روائيين أو نقادًا أو إعلاميين على منطقة الباحة (عاصمة الرواية العربية) بعد أن كانت المشاركة بما يزيد عن 150 مهتمًّا بالرواية نقدًا وكتابةً.

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وتابع: بعدها أقمنا مهرجان الشعر الأول وتلاه مهرجان الشعر الثاني بحضور تجاوز 115 شاعرًا وشاعرة على مستوى الوطن العربي، وربما يستغرب الكثير عندما نقول إن مهرجان الشعر كان الأكبر عربيًّا بحضور هذا العدد الضخم الذي لم يحضره شعراء بهذا العدد في أي مهرجان، ثم اتجهنا إلى مهرجان القصة الأخير الذي أقيم مع افتتاح النادي، بحضور ما يزيد عن 80 قاصًّا وقاصةً، وتم تكريم ما يقارب 20 رمزًا أدبيًّا كان لهم باع في القصة القصيرة على مستوى المملكة وبحضور عربي مشرف.

وأضاف الزهراني: اتجهنا الآن لنكمل هذا المربع الثقافي الجميل بالمسرح، والذي يعتبر من أهم ما ينتظره المتلقي في وقتنا الحاضر بعد خفوت المسرح في الآونة الأخيرة، ولن أنسى أنا وجيلي كيف كان للمسرح المدرسي على بساطته دور كبير جدًّا في مدارسنا، وكان له التأثير الإيجابي والنقدي على جميع ما يدور في المجتمع في حينه، خصوصًا المجتمع المدرسي، لكن غاب المسرح حينًا من الزمن فأحببنا أن يكون لنادي الباحة بصمة في إعادة وهجه، ففكرنا في أن يكون هذا الملتقى شاملًا لكل ما يخص المسرح تألقًا وإخراجًا وأداءً وما سيشمله من عروض مسرحية منوعة لن تهمل جميع فئات المجتمع وأطيافه.

وأردف: سيكون هناك أوراق فكرية محكمة، وورش عمل في هذا الملتقى، كما سيكون هناك تكريم لرموز المسرح، والأهم هو أن يكون لمسرح الباحة بصمة، وسيكون هناك عروض مسرحية على مدار 3 أيام.