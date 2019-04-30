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حقيقة وفاة طفلة بلدغة ثعبان أسود في جازان
متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان
توفيت طفلة اليوم إثر تعرضها للدغة من ثعبان أسود سام وذلك في قرية أبو العشرة التابعة لمحافظة العارضة بجازان.
وأكد الأهالي أن هذه الثعابين منتشرة بشكل كبير، وذلك بسبب كثرة الأشجار والحشائش داخل القرية وأضافوا أن الثعبان الأسود موجود في هذه الأماكن وهو من أخطر أنواع الثعابين وأقواها سمية.
وطالب الأهالي من الجهات المعنية الاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة رش المبيدات والتخلص من هذه الثعابين السامة وبعض الزواحف.
ولم يصدر بيان عن الجهات الرسمية يؤكد تحديد سبب وفاة الطفلة بعد.
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