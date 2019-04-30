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2019-04-30 أمانة عسير تصادر 37 لعبة هوائية وتخالف الباعة بحديقتي أبو خيال والأندلس متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير قامت فرق الطوارئ والرقابة المسائية بأمانة عسير بضبط وتغريم عدد من المخالفين بعد قيامهم بتأجير الألعاب الهوائية في حديقتي الأندلس وأبو خيال وكذلك منع الباعة الذين يفترشون ممرات المشاة ويعيقون حركة وسلامة مرتادي الحديقة. Advertisements وتم مصادرة 37 لعبة هوائية، كما قامت الفرق بمخالفة أصحاب الدبابات وأخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم الرجوع وممارسة التأجير في جميع الحدائق العامة. من جهة أخرى أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة لديها خطة عمل لشهر رمضان وفصل الصيف للقضاء على مثل تلك الظواهر التي أصبحت تؤرق مرتادي الحدائق وتكلف الدولة المبالغ الباهظة نظير الأضرار التي تلحق بالمرفقات العامة موكدًا أن الأمانة سوف تطبق أقصى العقوبات على من يقوم باستغلال الحدائق العامة دون الحصول على تراخيص نظامية.









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