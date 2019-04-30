شكرا لقرائتكم فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يلتقي نواب اليمن بعد استئناف جلسات المجلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-30 فيديو.. الأمير محمد بن سلمان يلتقي نواب اليمن بعد استئناف جلسات المجلس متابعات الخليج 365 - الرياض التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة اليوم رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني وأعضاء المجلس.

وتمنى ولي العهد للمجلس التوفيق لما فيه خدمة اليمن وشعبه الشقيق.

بدوره عبر رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان بن سعيد البركاني، عن أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وحكومة وشعب المملكة على دعمهم الأخوي الصادق ونجدة أشقائهم اليمنيين.









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