توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/05/01 في المملكة.

وقالت إنه يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة، مرتفعات المدينة.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على القصيم، الأجزاء الغربية من الرياض، الأجزاء الشمالية من الشرقية.