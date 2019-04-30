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ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مساء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بالرياض.

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واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، من ضمنها العرض المقدم من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن الطلبات المقدمة من اللجنة الوطنية للصناعة.

كما ناقش المجلس خلال الاجتماع التقرير المقدم من وزارة المالية في شأن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة مع نهاية الربع الأول للسنة المالية الحاليّة، وتضمن تفصيلًا لمستويات الإنفاق الفعلية على مستوى البنود ومقارنتها مع الميزانية المعتمدة، ونظرة على الإيرادات غير النفطية ونموها مقارنة بالفترات المماثلة من الأعوام السابقة.

واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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