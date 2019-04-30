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القويحص يوجه بتكثيف جهود الأمانة لموسم رمضان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

اطلع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) مع رؤساء البلديات الفرعية المرتبطة، على أعمال الأمانة خلال شهر رمضان المبارك القادم.

واستعرض خلال الاجتماع الخطة التشغيلية للأعمال المقدمة لزوار بيت الله الحرام، مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي الحربي، عن الأعمال التي تقوم بها الأمانة في مكة المكرمة من خلال البلديات الفرعية.

وأكد القويحص للمسؤولين في جميع البلديات أهمية بذل أقصى الجهود الممكنة لتلافي جميع الملاحظات البلدية قبل بدء موسم رمضان لهذا العام من أجل توفير سبل الراحة للمواطنين والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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