«تعليم جدة» يعتمد حركة نقل القيادات المدرسية 

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جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم (الثلاثاء)، حركة نقل القيادات المدرسية (بنات)، وذلك للعام الدراسي 1440-1441هـ لمدارس ورياض الأطفال بجدة وخليص ورابغ. اعتمد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، اليوم (الثلاثاء)، حركة نقل القيادات المدرسية (بنات)، وذلك للعام الدراسي 1440-1441هـ لمدارس ورياض الأطفال بجدة وخليص ورابغ. وشملت الحركة ١٧٤ قائدة ووكيلة، ويمكن الاطلاع على حركة النقل عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Lru4Wv



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