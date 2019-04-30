شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مشروعاً لتحسين جودة خدمات «سعود الطبية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض) كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بإدارة الجودة وسلامة المرضى، عن شروعها في تنفيذ 74 مشروعاً ضمن جهودها لتحسين جودة الأداء وسلامة المرضى وفق أعلى المعايير العالمية. كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بإدارة الجودة وسلامة المرضى، عن شروعها في تنفيذ 74 مشروعاً ضمن جهودها لتحسين جودة الأداء وسلامة المرضى وفق أعلى المعايير العالمية. جاء ذلك على هامش فعالية «يوم الجودة» بحضور المدير العام التنفيذي للمدينة الدكتور أحمد العنزي، ووكيل وزارة الصحة للتخطيط والتميز المؤسسي عبدالعزيز عبدالباقي. وأكد العنزي أهمية تحسين جودة الأداء في تقديم خدمة صحية متكاملة، منوهاً بأن سلامة المرضى تأتي ضمن أولويات المدينة الاستراتيجية، كونها حجر الأساس في منظومة الخدمات الصحية. ولفت إلى أن المدينة تسعى لأن تكون نموذجاً في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال تلك المشاريع التطويرية.



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