شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يُشدد على إنجاز المشاريع وفق جداولها الزمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، رئيس مجلس المنطقة، باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس وأهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يعينهم على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه خير الوطن والمواطن والأمة الإسلامية، ويشد عضده بولي عهده، ويديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة التاسع من دور الانعقاد السابع اليوم (الثلاثاء).

وفي بداية الاجتماع، شدد الأمير سعود بن نايف على ضرورة متابعة سير المشاريع المعتمدة في ميزانية هذا العام، والحرص على إنجازها وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع الحرص على جودة التنفيذ ومتابعة المقاولين للتأكد من تطبيقهم للمعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع.

وأضاف: «إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمين، تحرص على تخصيص الميزانيات واعتماد المشاريع التنموية التي تخدم أبناء الوطن وتُساهم في رفاهية المواطن في جميع المجالات».

ثم استعرض المجلس تقارير مشاريع الجهات الحكومية بالمنطقة المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي (1440 /1441) ونسب الإنجاز.