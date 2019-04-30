شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة مكة» تُطلق «كرت أحمر للضنك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشواق الطويرقي (مكة المكرمة)

دشَّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير، حملة التوعية عن مرض حمى الضنك بشعارها الجديد «كرت أحمر للضنك»، يوم أمس (الاثنين)، بحضور مدير الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد باحارث، ورئيس لجنة الصحة والبيئة بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور أحمد باز، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير الأوقاف والمساجد في العاصمة المقدسة مصعب الحجاجي، وعدد من قيادي صحة مكة المكرمة.

وأشاد مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سري بن إبرهيم عسيري، بالتعاون المثمر بين الجهات المشاركة من الأمانة والمجلس البلدي والزراعة والأوقاف، وبتعاون الجهات المعنية في حملة مكافحة حمى الضنك التي أسهمت بشكل كبير في نجاح الحملة.

وقدَّم ممثلي إدارة النواقل والأمراض المشتركة بصحة مكة وإدارة الصحة العامة بالأمانة وفرع وزارة البيئة والمياة، عروضاً مرئية للجهود والإنجازات في مجال المكافحة لمرض حمى الضنك بالعاصمة المقدسة، ثم قدَّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير شكره وتقديره لجميع الجهات الحكومية المشاركة، معبراً عن سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به الفرق الميدانية المشتركة في التوعية بالمنازل والمساجد والمدارس، وتعريف الأهالي والسكان بطرق تجفيف منابع المياه المتسربة وتصحيح السلوكيات والممارسات الخاطئة، وأهمية اتخاذ الطرق الوقائية اللازمة للحد من بؤر توالد البعوض الناقل للمرض.

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وصاحب الفعالية معرض للجهات المشاركة وفريق «أنا صحي» التطوعي للتعريف بطرق مكافحة مرض حمى الضنك، واستعراض لأبرز الأرقام والإحصائيات اطلع من خلالها راعي الفعالية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وضيوفه من الجهات ذات العلاقة، كما استمع لشرح من قبل مساعده للصحة العامة الدكتور سري عسيري، الذي بيّن آلية التعاون مع الجهات المشاركة من خلال الحملة التوعوية المشتركة لمكافحة حمى الضنك.

وفي نهاية الحفل، جرى تكريم الجهات المشاركة من قبل مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

وعقب ذلك، قام مدير الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه بمشاركة ممثلي الأمانة والزراعة والأوقاف، بجولة ميدانية على حي بطحاء قريش جنوبي مكة، جرى خلالها استعراض فرق التثقيف الصحي التابعة للصحة العامة بصحة مكة، وفرق المكافحة التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، والاستماع لشرح من مشرفي الفرق والاطلاع على الآليات والتجهيزات لكل الفرق.