شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُتابع ملف تسجيل حي الدرع في «اليونيسكو» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

اطلع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على تفاصيل ملف تسجيل حي الدرع في مواقع التراث العالمي، وذلك خلال استقباله اليوم في مكتبه بالإمارة، نائب رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني للاستثمار والمناطق الدكتور حمد السماعيل، يرافقه مدير عام البرامج والمنتجات عبدالرؤوف الصديقي، ومدير عام المتاحف الدكتور ماجد العنزي, ومستشار قطاع المناطق المهندس خالد الشهراني، ومدير عام فرع الجوف ياسر العلي، ومدير المتحف الإقليمي بالجوف أحمد القعيد.

واطلع الأمير فيصل بن نواف خلال الاجتماع، على العديد من المواضيع التي تهتم بتطوير المنطقة ومنها الموقف الحالي للإعداد لتسجيل حي الدرع في «اليونسكو» والاستعدادات التي تمت من قِبل «السياحة»، وأهم الخطوات لتسجيل هذا الملف، حيث يأتي لاحقاً التعاقد مع استشاري للإشراف ومتابعة الملف وزيارة الموقع من قِبل فريق «اليونيسكو»، مؤكداً أهمية هذا الملف كونه يُمثل إضافة سياحية وتراثية للمنطقة، داعياً إلى بذل قصارى الجهد لتسجيل الموقع.

كما ناقش أمير المنطقة المقومات السياحية في منطقة الجوف وتوظيفها لاستقطاب أكبر عدد من السياح للمنطقة سنوياً, مطلعاً على ما تم من أعمال وتجهيز في متحف الجوف الإقليمي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ العرض المتحفي، وكذلك ما قامت به الهيئة من تأهيل وجهود للمتاحف الخاصة بالمنطقة، مطلعاً على البعثات والأبحاث العملية التي تمت في المواقع الأثرية بمنطقة الجوف.