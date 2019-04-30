شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يدشن الخطة الاستراتيجية للجنة النسائية للتنمية المجتمعية بالإمارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الخطة الاستراتيجية للجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض (2019 - 2022), بحضور مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.

وقُدم خلال الاستقبال عرض عن محتوى الخطة ورؤيتها والاستراتيجيات المقدمة لتفعيل دورها في المدينة ومحافظات المنطقة, إضافة إلى تطوير عملها المؤسسي والإسهام في التنمية المحلية والاستثمار للطاقات والإمكانيات وابتكار البرامج والمشروعات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

وثمن الأمير فيصل بن بندر جهود منسوبي معهد الإدارة العامة في الإسهام في أعمال اللجنة النسائية, منوهاً بتضافر الجهود المثمر.

وكرم أمير الرياض مدير معهد الإدارة العامة وعدد من أعضاء القسم النسائي بالمعهد المشارك في الدراسة الاستشارية للخطة الاستراتيجية للجنة.