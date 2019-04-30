فيصل بن بندر يجتمع بعدد من منسوبي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل الرياض - واس

اجتمع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بنائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر وعدد من منسوبي الوزارة .

واطلع أمير منطقة على عرض عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030 التي تعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام، وخصت قطاع التعدين باعتباره الركيزة الثالثة للصناعات السعودية، إلى جانب قطاعي النفط والغاز، والبتروكيماويات.

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وبين المديفر أنه بمتابعة أمير منطقة الرياض تم إنشاء وتجهيز فرع متكامل للثروة المعدنية بمنطقة الرياض لخدمة المستثمرين ومراقبة الامتثال في بيئة العمل التعديني والالتزام باشتراطات الصحة والسلامة، ويبلغ عدد الموظفين فيه 32 موظفاً ، مؤكداً اهتمامه وحرصه على الثروة المعدنية بالمنطقة وضرورة تنميتها والإشراف عليها.

كما جرى مناقشة التحديات الحالية والحلول ومستقبل التعدين بالمنطقة.

حضر الاجتماع مستشار أمير منطقة الرياض المهندس خالد بن عبدالله الربيعة وأمين مجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان، والمهندس أحمد بن محمد فقيه، وكيل الوزارة للثروة المعدنية المكلف.