الفيصل يرأس اجتماع لجنة الحج ويؤكد على ضرورة وجود مدراء القطاعات في الميدان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، ضرورة وجود مدراء القطاعات في الميدان لمتابعة تنفيذ خطط قطاعاتهم التشغيلية خلال شهر رمضان.

ودعا لدى ترؤسه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة اجتماع اللجنة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، إلى أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي بين الجهات ورفع مستوى التنسيق فيما بينها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وبحسب وزارة الحج والعمرة فقد بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا للمملكة منذ بداية موسم العمرة نحو 6 ملايين معتمر، ويتوقع أن يصل العدد إلى 7.5 ملايين في رمضان.

مراكز التفويج

وتشمل استعدادات وزارة الحج والعمرة جوانب عدة، منها تكثيف الجولات الميدانية والرقابية على الخدمات وتهيئة مراكز إرشاد جديدة في مواقع تم تحديدها من إمارة المنطقة داخل المنطقة المركزية والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والخدمية وتزويدها بالإحصاءات اليومية لأعداد المعتمرين القادمين والموجودين والمغادرين، كذلك أتمتة إجراءات خدمات الاستقبال، والتوديع وتخفيض فترة بقاء المعتمرين في ساحات المطار، وزيادة أعداد الحافلات البديلة التجهيزات في مراكز الإسناد التابعة للنقابة العامة للسيارات، وتشغيل مراكز التفويج ونقاط الفرز بمبنى صالات الحج والعمرة لضمان دخول سيارات النقل المصرح لها.

وستتولى الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تنفيذ الجوانب الإرشادية والتوجيهية لقاصدي المسجد الحرام والإشراف والتنظيم والتنسيق للإمامة والأذان والخطابة والدروس والمحاضرات، كذلك المساهمة والتنسيق مع الجهات الأمنية، وتسهيل دخول وخروج المصلين والمعتمرين، وفتح الممرات داخل المسجد الحرام، وتسهيل حركة الحشود وتنظيم الاعتكاف وتوفير المصاحف وترجمات معاني القرآن الكريم، ومتابعة ترتيبها ونظافتها وتوزيعها إلى جانب الإشراف التام على نظافة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، وتجهيز المواقع بالسجاد وماء زمزم واستقبال الباحثين وطلاب العلم والإشراف على تشغيل وصيانة الأنظمة الصوتية والكهربائية والميكانيكية.

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الخدمات العلاجية

فيما قدمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة خطتها خلال موسم رمضان والتي ستنفذ عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية من خلال المراكز الطبية بمدينة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي بتوفير الخدمات العلاجية للحجاج والمعتمرين وتجهيز فرق الطب الوقائي المنتشرة بالصالات عند القدوم إلى المنافذ، وستشمل الخطة أيضا مناظرة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وسيتم تغطية المنطقة المركزية بالخدمة الطبية من جميع الجهات بإشراف مباشر من إدارة مستشفى أجياد للطوارئ، فيما ستقدم مستشفيات العاصمة المقدسة خدماتها، وهي الملك فيصل والنور التخصصي، وحراء العام، والولادة والأطفال، وابن سينا، ومبنى الصحة النفسية التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالله الطبية.

بدورها قدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها الهادفة لتقديم الخدمات للحالات الإسعافية الطبية الطارئة والسريعة وتغطية الحرم المكي الشريف وساحاته والطرق السريعة والمنافذ للعاصمة المقدسة بالخدمات الإسعافية على مدار الساعة وتكثيفها في مواقع الاحتياج خلال العشر الأواخر.

وتستهدف شركة المياه الوطنية خلال رمضان زيادة ضخ المياه لمكة بنسبة5% عن العام الماضي، كما تستعد الشركة خلال شهر رمضان المبارك بتعبئة الخزانات الاستراتيجية بالمعيصم، إضافة إلى خزان الحرم التشغيلي والخزانات التشغيلية بمكة، فيما تبلغ كميات المخزون للعام الحالي 1.6 مليون.

أما فيما يخص النقل فتتمثل أهداف تنظيم نقل المعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك عبر تأمين خدمة نقل 45 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام خلال الصلوات الخمس، وتأمين خدمة وقوف 2.5 مليون مركبة صغيرة للمعتمرين والمصلين في مداخل مكة المكرمة والمواقف الطرفية لمسارات النقل الترددي.

وسيتم تقديم خدمة نقل المعتمرين والمصلين من والى المسجد الحرام من خلال فرز مركبات المعتمرين في مداخل مكة.