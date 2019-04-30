، بعد إجازة الطالبات.. "تماس" كهربائي في مدرسةٍ بالمجاردة والدفاع المدني يباشر ،

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باشرتْ فرق الدفاع المدني بالمجاردة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حادثة التماس كهربائي في المدرسة المتوسطة الثانية للبنات بمكتب تعليم المجاردة.
وبيّنت المصادر أن الحادثة عبارة عن التماس كهربائي في أحد مكيفات فصول الدور الثالث من المدرسة، الذي صادف خلوّ المدرسة من الطالبات واقتصارها على المعلمات اللاتي أبلغن الدفاع المدني بالحادثة، بعد تصرف القائدة والمعلمات بفصل التيار وبقائهن في غرفة بعيدة عن الدخان حتى حضور الدفاع المدني.
وتساءل أولياء الأمور عن صيانة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من جودة الأمن والسلامة بالمبنى المستأجر الذي يزيد عدد طالباته على 300 طالبة، مؤكدين أن أدنى التماس كهربائي قد يتسبّب في تدافع وهلع الطالبات في حال وجودهن.
وطالبوا بضرورة التشديد على وسائل السلامة لحين التخلص من المبنى المستأجر، مؤكدين أنه سبقت شكوى للوزارة وبانتظار حلّ جذري لإبعاد الطالبات عن الدراسة في مطابخ وجعل الدراسة في بيئة أكثر تهيئة وأمانًا.
بعد إجازة الطالبات.. "تماس" كهربائي في مدرسةٍ بالمجاردة والدفاع المدني يباشرعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-04-30
باشرتْ فرق الدفاع المدني بالمجاردة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حادثة التماس كهربائي في المدرسة المتوسطة الثانية للبنات بمكتب تعليم المجاردة.
وبيّنت المصادر أن الحادثة عبارة عن التماس كهربائي في أحد مكيفات فصول الدور الثالث من المدرسة، الذي صادف خلوّ المدرسة من الطالبات واقتصارها على المعلمات اللاتي أبلغن الدفاع المدني بالحادثة، بعد تصرف القائدة والمعلمات بفصل التيار وبقائهن في غرفة بعيدة عن الدخان حتى حضور الدفاع المدني.
وتساءل أولياء الأمور عن صيانة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من جودة الأمن والسلامة بالمبنى المستأجر الذي يزيد عدد طالباته على 300 طالبة، مؤكدين أن أدنى التماس كهربائي قد يتسبّب في تدافع وهلع الطالبات في حال وجودهن.
وطالبوا بضرورة التشديد على وسائل السلامة لحين التخلص من المبنى المستأجر، مؤكدين أنه سبقت شكوى للوزارة وبانتظار حلّ جذري لإبعاد الطالبات عن الدراسة في مطابخ وجعل الدراسة في بيئة أكثر تهيئة وأمانًا.
30 إبريل 2019 - 25 شعبان 1440
08:38 PM
أولياء الأمور طالبوا بصيانة الأجهزة والتوصيلات
باشرتْ فرق الدفاع المدني بالمجاردة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حادثة التماس كهربائي في المدرسة المتوسطة الثانية للبنات بمكتب تعليم المجاردة.
وبيّنت المصادر أن الحادثة عبارة عن التماس كهربائي في أحد مكيفات فصول الدور الثالث من المدرسة، الذي صادف خلوّ المدرسة من الطالبات واقتصارها على المعلمات اللاتي أبلغن الدفاع المدني بالحادثة، بعد تصرف القائدة والمعلمات بفصل التيار وبقائهن في غرفة بعيدة عن الدخان حتى حضور الدفاع المدني.
وتساءل أولياء الأمور عن صيانة الأجهزة والتوصيلات الكهربائية، والتأكد من جودة الأمن والسلامة بالمبنى المستأجر الذي يزيد عدد طالباته على 300 طالبة، مؤكدين أن أدنى التماس كهربائي قد يتسبّب في تدافع وهلع الطالبات في حال وجودهن.
وطالبوا بضرورة التشديد على وسائل السلامة لحين التخلص من المبنى المستأجر، مؤكدين أنه سبقت شكوى للوزارة وبانتظار حلّ جذري لإبعاد الطالبات عن الدراسة في مطابخ وجعل الدراسة في بيئة أكثر تهيئة وأمانًا.
، بعد إجازة الطالبات.. "تماس" كهربائي في مدرسةٍ بالمجاردة والدفاع المدني يباشر ،
المصدر : الخليج 365
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